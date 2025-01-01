Intercambio académico entre la Universidad de Las Américas y la Universidad Juan Agustín Maza en General Alvear*

Alvear

20 de Octubre - Este sábado se concretó un encuentro institucional en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses” entre estudiantes de la Universidad de Las Américas (UDLA), de Santiago de Chile, y alumnos del profesorado de Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA), sede General Alvear.

La visita formó parte de un programa de intercambio académico que busca fortalecer vínculos entre ambas instituciones y ofrecer nuevas oportunidades formativas a los estudiantes. La delegación chilena fue recibida por autoridades locales y representantes de la universidad anfitriona.

José Morán, Director de Educación, valoró positivamente la actividad: “recibimos a la delegación de Santiago de Chile, que hoy es la Universidad de Las Américas, en el marco de este intercambio a través de la Universidad Maza. En General Alvear estamos transitando la primera cohorte del profesorado de Educación Física, lo que nos permitió generar este vínculo tan enriquecedor”.

Morán subrayó la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo formativo de los estudiantes: “poder compartir experiencias, conocer cómo se estudia en otro país, cómo es el día a día académico en diferentes contextos, resulta muy valioso. Este tipo de actividades no solo aportan a la formación profesional, sino también al crecimiento personal de los jóvenes”.

El funcionario también destacó el avance educativo del departamento en los últimos años: “hace un tiempo atrás era impensado tener un profesorado de Educación Física en General Alvear. Hoy no solo contamos con esta carrera, sino que ya estamos organizando la inscripción para la segunda cohorte en noviembre. Además, se sumará la licenciatura en Educación Física y estamos trabajando junto a la Universidad Maza en dos nuevas propuestas para 2026”.

Actualmente, General Alvear cuenta con una oferta educativa universitaria de catorce carreras, de las cuales doce son gratuitas y a distancia. Dos de ellas requieren el pago de una cuota mínima, subsidiada en un 75% por el municipio. Morán remarcó que estos avances son fruto de una política educativa sostenida desde la gestión municipal, con el respaldo del intendente Alejandro Molero y la Dirección de Educación local.

Por su parte, Javier Palavecino, Coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Maza, también expresó su satisfacción por la actividad. “Los intercambios siempre son beneficiosos. En este caso, nuestros alumnos de General Alvear tuvieron la oportunidad de ser anfitriones, compartir proyectos y conocer distintas formas de estudiar la misma carrera. Este tipo de experiencias enriquecen y permiten a los estudiantes sentirse parte activa de la universidad”.

Palavecino explicó que la internacionalización es uno de los ejes del plan de gestión institucional. “Desde nuestra área promovemos la movilidad estudiantil y trabajamos para que estas experiencias estén disponibles para todos nuestros alumnos, incluidas las extensiones áulicas como la de General Alvear”.