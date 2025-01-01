Forestaron el Merendero “Las Manitos”

Alvear

21 de Octubre - Durante la mañana de este martes, se llevó a cabo una actividad de forestación en el Merendero “Las Manitos”, ubicado en el Barrio El Desvío. La jornada fue organizada de manera conjunta por la Asesoría de Gestión Ambiental y estudiantes del Colegio San Martín, como parte de un proyecto de participación comunitaria.

La propuesta surgió en el marco de un trabajo escolar que busca vincular a los estudiantes con diferentes realidades sociales del entorno. En esta ocasión, alumnos de quinto año del bachillerato en Educación Física participaron activamente en la plantación de árboles y en actividades recreativas con los niños que asisten al merendero.

Denis Rabanal, Asesor en Gestión Ambiental, explicó que la iniciativa responde a una necesidad concreta del espacio comunitario. “es una actividad organizada por el Colegio San Martín, que viene desarrollando distintos trabajos sociales desde hace años. Este año, al visitar el merendero, los estudiantes detectaron que una de las demandas era la falta de forestación. Desde la Asesoría facilitamos fresnos europeos, compost y otros insumos, con el objetivo de mejorar el suelo y generar sombra en el lugar”, señaló.

Por su parte, el profesor Ariel Pellegrina, responsable del proyecto, comentó que la actividad se enmarca en la materia Proyecto Socio Comunitario, y que forma parte de una propuesta integral. “Los chicos están divididos en comisiones. Algunos colaboran con la merienda, otros con la forestación o la recolección de insumos. También realizamos actividades deportivas con los niños del merendero. Venimos trabajando desde julio en el diseño de esta intervención”, indicó.

María Eugenia Sosa, referente del Merendero “Las Manitos”, valoró la visita y la colaboración recibida. “Nos habían avisado que iban a venir con los chicos a plantar árboles, porque acá no tenemos sombra. También compartieron una merienda y trajeron ropa e insumos. Es una gran ayuda para las familias del barrio”, afirmó. Actualmente, el merendero asiste a unos 50 niños y a varios adultos con discapacidad, ofreciendo meriendas y comidas varias veces por semana.