Una mujer falleció en un vuelco sobre la 143

Alvear

20 de Octubre - El hecho tuvo lugar minutos antes del mediodía de este lunes, en la zona de Cochico, cuando el vehículo en el que viajaba volcó a la verda de la ruta.

Una mujer de 65 años, falleció en un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 143, en el distrito de Cochicó, cuando la camioneta en la que viajaba, junto a otras tres ocupantes, volcó a la altura del kilómetro 333, cerca del límite con la provincia de La Pampa.

Irma Noemí Martínez perdió la vida en el lugar del siniestro, mientras que los otros tres ocupantes del rodado resultaron heridos y fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias del Hospital “Enfermeros Argentinos”. La conductora de 39 años, sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo. Una anciana de 86 años sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo, y una menor, de 7 años, fue diagnosticada con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocr

aneal grave. La niña y la anciana fueron trasladadas al Hospital “Teodoro J. Schestakow” de la Ciudad de San Rafael.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 14ª junto al ayudante fiscal, efectivos de Vial, Científica y el destacamento de Cochicó.