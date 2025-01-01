FÚTBOL: Se terminó el Sueño en la Copa País, con un plantel que se metió en la Historia grande de nuestro fútbol

Deportes

16 de Octubre - La selección de General Alvear cayó derrotada 2 a 0 ante el equipo de Tandil, poniendo fin a su participación en la Copa País.

La selección de Alvear deja la copa tras haber alcanzado las semifinales, situándose entre los cuatro mejores selectivos del país de un total de 77 equipos.

Por el partido de ida de las semifinales, General Alvear había vencido 1 a 0 a la Selección de Tandil, gracias a un gol de Mateo Vignolo. El equipo de la Liga Alvearense de Fútbol se impuso ante la Liga Tandilense, lo que les permitió llegar a este partido decisivo con una ligera ventaja.

Alvear había dejado en el camino a San Pedro de Buenos Aires, mientras que Tandil hizo lo propio con Neuquén.

El director técnico, Julián Sánchez, y todo el plantel recibieron un reconocimiento. Desde el municipio de Alvear se emitió un mensaje de felicitación y agradecimiento, destacando el orgullo que representa para la comunidad el desempeño del equipo en la Copa País.

En el encuentro de vuelta, los goles de Mauro Ruiz Sánchez y Bruno Chidichimo sellaron la victoria para el equipo local, que ahora avanzará a la final de la Copa País para enfrentarse a Cañada de Gómez, quienes vencieron 2-1 a Río Cuarto.