Molero cruzó a Merlos y ratificó el apoyo municipal al seleccionado alvearense

Deportes

14 de Octubre - El Intendente Desmintió la supuesta baja del seleccionado local de la semifinal de la Copa País y confirmó que el apoyo económico para el viaje “nunca estuvo en duda”. Apuntó con dureza al presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, Andrés Merlos, a quien acusó de “buscar rédito político” y de representar “lo más oscuro del fútbol argentino”.

Todo comenzó con una nota firmada por Merlos en la que se informaba que el seleccionado alvearense no podría disputar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa País”. La comunicación, difundida a algunos medios, encendió la polémica y generó malestar en el ámbito deportivo.

La respuesta del Municipio fue inmediata: un comunicado oficial tildó de “irresponsable y malintencionada” la versión, y luego el propio Molero ofreció una conferencia de prensa donde ratificó el apoyo al equipo y cargó contra el titular de la Liga.

“El viaje y el apoyo económico estuvieron siempre garantizados”, aseguró el intendente, destacando el esfuerzo de los jugadores que llevaron al seleccionado a instancias históricas, y calificó de “trucha” la nota de la LAF y denunció que se trató de una maniobra para “generar ruido político”.

El jefe comunal precisó que la Municipalidad ya había comprometido aportes por más de nueve millones de pesos desde el inicio del torneo y que el monto destinado al viaje se incrementó recientemente a dos millones. También recordó que el Municipio financia el sponsoreo de la camiseta, con un costo elevado que fue asumido por la gestión.

La confrontación escaló cuando Molero vinculó a Merlos con intereses ajenos al deporte local. Según relató, el presidente de la LAF había solicitado un aporte extraordinario de 32 millones de pesos, pedido que fue rechazado por “fuera de toda lógica”.

“Me tomé el trabajo de googlearlo, y encontré declaraciones de Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba que lo tilda de delincuente y mafioso, alguien que pertenece a lo más oscuro del fútbol”. “Es lamentable que una persona que no es de Alvear ni conoce a nuestros clubes” intente “contaminar” el trabajo de los deportistas locales.

Molero también denunció haber recibido mensajes intimidatorios: “Anoche a las 11 me llegaron mensajes con amenazas. Me decían ‘ya vas a ver lo lindo que se va a poner, quién te creés que sos’”.

El jefe comunal interpretó los ataques como parte de una estrategia política en plena campaña, y rechazó los intentos de Merlos por llevar la disputa “a lo matón”. “Así actúan los mafiosos”, remató.

Por último, Molero llamó a los alvearenses a no distraerse con la polémica y a acompañar al plantel alvearense en la que definió como “una verdadera patriada deportiva”.