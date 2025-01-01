AJEDREZ: Mattus, Alfano y Cornejo, en lo más alto del Podio Infantil

Friday, 10 De October De 2025
El torneo, denominado fue organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez, la Dirección de Educación y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, con apoyo de la Dirección de Deportes, y reunió este miércoles a niños de distintas escuelas Primarias del departamento en una jornada educativa, recreativa y familiar.
El torneo fue ganado de manera invicta por Jonatan Mattus, de la Escuela Carlos María de Alvear, con 5 victorias y sólo un empate, frente a Pablo Cornejo.
En segundo lugar, finalizó uno de los mejores jugadores Sub 10 de la Provincia, Román Alfano del Colegio Mather Crhisti, con 5 victorias y una derrota, ante el Campeón.
En tercer lugar culminó Cornejo, de la Escuela Capital Federal, que culminó invicto, pero con dos tablas, ante Mattus y León Don Picco, que también tuvo un muy buen torneo.
Principales Posiciones, 3º Torneo de la Liga Infantil 2025:
1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 5,5 Pts
2º Román Alfano (Mater Christi) 5 Pts
3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 5 Pts
4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 4,5 Pts
5º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 4 Pts
6º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás) 4 Pts
7º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 4 Pts
8º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás) 3,5 Pts
9º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 3 Pts
10º Ulises González (Mater Christi) 3 Pts
La organización, además de premiar a los 3 integrantes del Podio, distinguió a los mejores de cada categoría:
Categoría Damas:
1º Angélica González (Mater Christi)
Categoría Sub 8:
1º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás)
2º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear)
3º Felipe Figueroa (Esc. Carlos María de Alvear)
Categoría Sub 10:
1º Nicolás Blanco (Colegio San Martín)
2º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás)
3º Rafael Núñez (Colegio Santo Tomás)
Categoría Sub 12:
1º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil)
2º Ulises González (Mather Crhisti)
3º Ignacio Martínez (Esc. Miguel de Azcuénaga)
Categoría Sub 14:
1º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear)
2º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga)
Tabla General de la Liga Infantil, jugados 3 de los 4 torneos que la componen:
1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 43 Pts
2º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 39 Pts
3º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 35 Pts
4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 22 Pts
5º Román Alfano (Mater Christi) 20 Pts
6º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear) 11 Pts
7º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga) 10 Pts
8º Ulises González (Mater Christi) 10 Pts
9º Ignacio González (Mater Christi) 8 Pts
10º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 6 Pts
11º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás) 5 Pts
12º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 5 Pts
13º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 3 Pts
14º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás) 3 Pts
Arbitraron el torneo, los Profesores Rocío Barros y Sebastián Lieby.