AJEDREZ: Mattus, Alfano y Cornejo, en lo más alto del Podio Infantil

Deportes

9 de Octubre - Se jugó el 3º torneo de la Liga Infantil y Jonatan Mattus, Román Alfano y Pablo Cornejo quedaron en lo más alto, en medio de jugadores de muy buen nivel.

El torneo, denominado fue organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez, la Dirección de Educación y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, con apoyo de la Dirección de Deportes, y reunió este miércoles a niños de distintas escuelas Primarias del departamento en una jornada educativa, recreativa y familiar.

El torneo fue ganado de manera invicta por Jonatan Mattus, de la Escuela Carlos María de Alvear, con 5 victorias y sólo un empate, frente a Pablo Cornejo.

En segundo lugar, finalizó uno de los mejores jugadores Sub 10 de la Provincia, Román Alfano del Colegio Mather Crhisti, con 5 victorias y una derrota, ante el Campeón.

En tercer lugar culminó Cornejo, de la Escuela Capital Federal, que culminó invicto, pero con dos tablas, ante Mattus y León Don Picco, que también tuvo un muy buen torneo.

Principales Posiciones, 3º Torneo de la Liga Infantil 2025:

1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 5,5 Pts

2º Román Alfano (Mater Christi) 5 Pts

3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 5 Pts

4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 4,5 Pts

5º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 4 Pts

6º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás) 4 Pts

7º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 4 Pts

8º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás) 3,5 Pts

9º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 3 Pts

10º Ulises González (Mater Christi) 3 Pts

La organización, además de premiar a los 3 integrantes del Podio, distinguió a los mejores de cada categoría:

Categoría Damas:

1º Angélica González (Mater Christi)

Categoría Sub 8:

1º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás)

2º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear)

3º Felipe Figueroa (Esc. Carlos María de Alvear)

Categoría Sub 10:

1º Nicolás Blanco (Colegio San Martín)

2º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás)

3º Rafael Núñez (Colegio Santo Tomás)

Categoría Sub 12:

1º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil)

2º Ulises González (Mather Crhisti)

3º Ignacio Martínez (Esc. Miguel de Azcuénaga)

Categoría Sub 14:

1º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear)

2º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga)

3º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear)

Tabla General de la Liga Infantil, jugados 3 de los 4 torneos que la componen:

1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 43 Pts

2º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 39 Pts

3º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 35 Pts

4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 22 Pts

5º Román Alfano (Mater Christi) 20 Pts

6º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear) 11 Pts

7º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga) 10 Pts

8º Ulises González (Mater Christi) 10 Pts

9º Ignacio González (Mater Christi) 8 Pts

10º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 6 Pts

11º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás) 5 Pts

12º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 5 Pts

13º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 3 Pts

14º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás) 3 Pts

Arbitraron el torneo, los Profesores Rocío Barros y Sebastián Lieby.