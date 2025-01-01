Pese a los rumores, Alvear jugará la revancha ante Tandil

Deportes

13 de Octubre - Este lunes se conoció por redes sociales una carta firmada por el Presidente de la Liga Alvearense de fútbol, asegurando al Consejo Federal que el elenco no se presentaróía a disputar la reválida, mientras que el mismo Andrés Merlos realizó declaraciones polémicas en importantes medios. Molero respondió y la Selección viaja.

COMUNICADO OFICIAL

Desde la Municipalidad de General Alvear y en representación del intendente Alejandro Molero, expresamos nuestro profundo rechazo ante las declaraciones públicas y la difusión irresponsable de una carta que anunciaba la baja de la Selección Alvearense de la Copa País.

Queremos llevar tranquilidad a todos los hinchas del fútbol alvearense, a los jugadores y a toda la comunidad:

La Selección de General Alvear viajará y participará del encuentro frente al combinado de Tandil.

Es importante dejar en claro que nunca estuvo en duda ni el aporte económico del Municipio ni la concreción del viaje.

Desde el inicio de la competencia, el Municipio ha acompañado de manera permanente a la Liga Alvearense de Fútbol y a la Selección, aportando 2 millones de pesos por cada viaje, más otros 2 millones destinados al sponsoreo de la camiseta, y múltiples aportes adicionales para gastos operativos y logísticos, lo que representa más de 9 millones de pesos invertidos para que el equipo pudiera competir en igualdad de condiciones.

De hecho, en horas de la mañana de este lunes, alrededor de las 11:00, ya estaba confirmado y acordado el viaje de la delegación, con todo dispuesto para la salida hacia Tandil.

Por eso, resulta aún más sospechoso y llamativo que la carta en cuestión haya sido difundida en los medios después de las 16:00 horas, cuando el viaje ya estaba plenamente confirmado y organizado desde la mañana.

La carta difundida —que lleva fecha del 13 de octubre— nunca fue presentada ante el Consejo Federal de Fútbol, tal como se indica en el propio documento.

Por lo tanto, su circulación pública solo puede interpretarse como un mecanismo de presión y una maniobra política que busca confundir y generar malestar en plena etapa electoral.

Nos sentimos profundamente agraviados, no solo como institución, sino como comunidad.

Intentar ensuciar el esfuerzo de un pueblo entero es una falta de respeto a los alvearenses, especialmente cuando esas operaciones provienen de alguien que no vive en nuestro departamento, que no representa a ningún club alvearense, que nunca ha estado al frente de una institución local y cuyo accionar ha sido objetado públicamente en distintas oportunidades.

Basta una simple búsqueda en medios nacionales para advertir que ese modo de proceder ya ha generado conflictos en otras entidades deportivas del país.

Los alvearenses no nos dejaremos amedrentar, ni aceptar presiones, ni permitir que se utilicen maniobras mediáticas con fines personales o políticos.

Condenamos firmemente este tipo de actitudes que dañan no solo al fútbol, sino también a la credibilidad de nuestras instituciones.

Queremos destacar y agradecer el compromiso de todos los dirigentes y presidentes de clubes de General Alvear, quienes ponen a disposición sus jugadores y recursos para que la Selección pueda representar dignamente a nuestro departamento.

En especial, reconocemos al presidente del Sport Club Pacífico, que cedió las instalaciones del club y acompañó de manera incondicional esta patriada deportiva que llena de orgullo al fútbol alvearense.

General Alvear seguirá apoyando al deporte, a los clubes, a los jóvenes y a cada atleta que deja todo por nuestros colores.

Lo hacemos con hechos, con compromiso y con el mismo amor con el que vivimos y construimos el Alvear que soñamos.