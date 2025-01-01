AJEDREZ: Alvear, Campeón del II Torneo Internacional por Equipos de la UNC

Deportes

13 de Octubre - El equipo Alvearense de Ajedrez compuesto por el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, Camilo Lieby, Santiago Sánchez Laplace y Cristian Orozco, se coronó Campeón invicto por segundo año consecutivo del torneo que organiza la Universidad Nacional de Cuyo.

Este fin de semana se disputó en instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, el fuerte certamen que reúne importantes jugadores de distintos puntos del país, y el equipo Alvearense llegó con intenciones de retener el título conseguido en 2024, en la primera edición.

La meta se cumplió, ya que el conjunto compuesto por jugadores de la Agrupación Alvearense de Ajedrez y de la Escuela Municipal, ganó sus 9 matchs, quedándose nuevamente con el título.

Además, Juan Ignacio Ruíz, ganó el premio al mejor “Primer Tablero”, con 6 victorias y un empate.

Santiago Sánchez Laplace, se quedó con la distinción al mejor “Tercer tablero”, ganando todos sus encuentros.

Cristian Orozco, fue quien más puntos conquistó en el “Cuatro Tablero”, con triunfos en todas las partidas.

Principales Posiciones – II Abierto Internacional por Equipos UNCuyo, entre 20 equipos:

1º General Alvear 18 Pts

2º Club Mendoza Regatas 16 Pts

3º UNCuyo 11 Pts