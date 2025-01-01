AJEDREZ: “Juan Ruíz”, Campeón del "IV Gran Abierto Latino" en Córdoba

Tuesday, 7 De October De 2025
El pasado fin de semana se disputó en el Auditorio Municipal de la Ciudad de La Falda, en la Provincia de Córdoba, el torneo válido para el Ranking Internacional Rápido "IV Gran Abierto Latino" 2025, donde se repartieron $3.000.000 en premios y el joven Alvearense, se coronó Campeón ante duros rivales, ganando 7 partidas e igualando 2.
Principales Posiciones IRT Rápido "IV Gran Abierto Latino" (76 jugadores)
1º MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear - Mendoza) 8 Pts
2º Emilio Fiora (Córdoba) 7,5 Pts
3º Luciano Abdenur (Buenos Aires) 7,5 Pts
4º CM Ismael Giménez (Córdoba) 6,5 Pts
5º Raúl Vecchio (Río III - Córdoba) 6,5 Pts
6º Mariano Menéndez (Catamarca) 6,5 Pts
7º Juan Azcona (Villa María - Córdoba) 6,5 Pts
8º Facundo Juárez Dover (Río Ceballos - Córdoba) 6,5 Pts
9º Carlos Torqunist (Córdoba) 6 Pts
10º Mariano Delgado (Rafaela – Santa Fe) 6 Pts