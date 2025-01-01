Ingresar

Tuesday, 7 De October De 2025

Deportes

AJEDREZ: “Juan Ruíz”, Campeón del "IV Gran Abierto Latino" en Córdoba

7 de Octubre - El Maestro Nacional y Campeón Alvearense, Juan Ignacio Ruíz, se coronó Campeón del multitudinario torneo en la Ciudad de La Falda, de manera invicta.

El pasado fin de semana se disputó en el Auditorio Municipal de la Ciudad de La Falda, en la Provincia de Córdoba, el torneo válido para el Ranking Internacional Rápido "IV Gran Abierto Latino" 2025, donde se repartieron $3.000.000 en premios y el joven Alvearense, se coronó Campeón ante duros rivales, ganando 7 partidas e igualando 2.

Principales Posiciones IRT Rápido "IV Gran Abierto Latino" (76 jugadores)

MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear - Mendoza) 8 Pts

Emilio Fiora (Córdoba) 7,5 Pts

Luciano Abdenur (Buenos Aires) 7,5 Pts

CM Ismael Giménez (Córdoba) 6,5 Pts

Raúl Vecchio (Río III - Córdoba) 6,5 Pts

Mariano Menéndez (Catamarca) 6,5 Pts

Juan Azcona (Villa María - Córdoba) 6,5 Pts

Facundo Juárez Dover (Río Ceballos - Córdoba) 6,5 Pts

Carlos Torqunist (Córdoba) 6 Pts

10º Mariano Delgado (Rafaela – Santa Fe) 6 Pts

 

por Miguel Lieby