AJEDREZ: “Juan Ruíz”, Campeón del "IV Gran Abierto Latino" en Córdoba

Deportes

7 de Octubre - El Maestro Nacional y Campeón Alvearense, Juan Ignacio Ruíz, se coronó Campeón del multitudinario torneo en la Ciudad de La Falda, de manera invicta.

El pasado fin de semana se disputó en el Auditorio Municipal de la Ciudad de La Falda, en la Provincia de Córdoba, el torneo válido para el Ranking Internacional Rápido "IV Gran Abierto Latino" 2025, donde se repartieron $3.000.000 en premios y el joven Alvearense, se coronó Campeón ante duros rivales, ganando 7 partidas e igualando 2.

Principales Posiciones IRT Rápido "IV Gran Abierto Latino" (76 jugadores)

1º MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear - Mendoza) 8 Pts

2º Emilio Fiora (Córdoba) 7,5 Pts

3º Luciano Abdenur (Buenos Aires) 7,5 Pts

4º CM Ismael Giménez (Córdoba) 6,5 Pts

5º Raúl Vecchio (Río III - Córdoba) 6,5 Pts

6º Mariano Menéndez (Catamarca) 6,5 Pts

7º Juan Azcona (Villa María - Córdoba) 6,5 Pts

8º Facundo Juárez Dover (Río Ceballos - Córdoba) 6,5 Pts

9º Carlos Torqunist (Córdoba) 6 Pts

10º Mariano Delgado (Rafaela – Santa Fe) 6 Pts