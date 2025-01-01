Alvear se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina con el Show Aéreo 2025

Deportes

General Alvear será escenario este fin de semana de uno de los eventos más esperados por los amantes de la aviación: el Show Aéreo 2025. La actividad, organizada por el Aeroclub local, reunirá a pilotos, paracaidistas y entusiastas de todo el país en dos jornadas llenas de emoción, acrobacias y un ambiente familiar.

La presidenta de la institución, Analía García, expresó con entusiasmo que se trata de un festival “muy esperado, tanto por nosotros como por toda la gente que nos ha llamado interesada en la actividad aeronáutica”. El evento se desarrollará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en las instalaciones del aeroclub.

Un espectáculo para toda la familia

El Show Aéreo 2025 promete ser un evento multidisciplinario, pensado no solo para quienes disfrutan del vuelo, sino también para quienes buscan una experiencia completa en tierra. Según detalló García, el público podrá disfrutar de acrobacias aéreas, paracaidismo, aeromodelismo y un globo aerostático cautivo, es decir, amarrado al suelo para ofrecer vistas aéreas seguras.

Además, habrá actividades en tierra, food trucks, patios de comida y espectáculos, lo que convertirá al festival en una verdadera fiesta para toda la familia. “Va a ser un show no solamente aéreo, sino también terrestre, que es un poco el objetivo de este año”, señaló la presidenta.

Participación nacional y vuelo asegurado

El evento contará con la participación de exponentes de distintos puntos del país, con confirmaciones provenientes de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Martín y San Rafael, entre otros. Todo está supeditado a las condiciones climáticas, que serán determinantes para el despegue de las aeronaves desde sus respectivas provincias.

Un sueño hecho realidad: la nueva pista asfaltada

Esta edición contará con la inauguración de la pista asfaltada del aeroclub, una obra largamente esperada por la institución y que finalmente será una realidad este fin de semana.

“Estamos contrarreloj, pero si Dios quiere, sí, vamos a estar estrenando la pista. Es un sueño cumplido”, afirmó emocionada Analía García, quien también agradeció al intendente por impulsar y concretar esta gestión tan necesaria para la comunidad.

García destacó que la pista asfaltada no solo representa una mejora para el aeroclub, sino una oportunidad de crecimiento para todo el departamento. “Una pista asfaltada te abre muchísimas posibilidades”, sostuvo.