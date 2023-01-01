Llega la segunda Expo Alvear

Friday, 3 De October De 2025
El director de Turismo, Gustavo García, destacó el crecimiento de la iniciativa: "Fue una propuesta en conjunto con el sector privado y las escuelas, porque Alvear no tenía algo así. El año pasado le dimos valor y este año ya llegamos a la segunda edición”.
Por su parte, Noelia Tobio explicó que la Expo ofrecerá una agenda variada: “La segunda Expo consiste en la preparación de clases magistrales de cocineros y pasteleros de toda la provincia, desde las 9 de la mañana hasta las 14 o 15 horas, el viernes y el sábado. Son clases abiertas a todo público, gratuitas, en el Salón Fernández, gracias a la cámara que nos ha donado el espacio. Y por la noche tendremos también una degustación de vinos”.
Con entrada libre, clases, degustaciones y la participación de referentes de la gastronomía mendocina, la Expo busca consolidarse como una cita anual que potencia la identidad alvearense a través de la cocina y el vino.
Por su parte, la Profesora Ana Enriquez, subrayó la importancia de que los estudiantes puedan poner de manifiesto todos los conocimientos adquiridos, y lo vital del apoyo de la comunidad.