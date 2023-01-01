Llega la segunda Expo Alvear

Alvear

2 de Octubre - Este viernes y sábado, General Alvear será escenario de la segunda edición de la Expo Gastronómica, un evento que nació en 2023 y que ya se posiciona como un espacio de encuentro entre la producción local, el turismo y la educación. El evento es organizado por el Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T. /FP N° 6-035 “Carlos Obligado”), junto al CCT/FP 6-401, y cuenta con el auspicio de la Municipalidad y la Cámara de Comercio de General Alvear.

El director de Turismo, Gustavo García, destacó el crecimiento de la iniciativa: "Fue una propuesta en conjunto con el sector privado y las escuelas, porque Alvear no tenía algo así. El año pasado le dimos valor y este año ya llegamos a la segunda edición”.

Por su parte, Noelia Tobio explicó que la Expo ofrecerá una agenda variada: “La segunda Expo consiste en la preparación de clases magistrales de cocineros y pasteleros de toda la provincia, desde las 9 de la mañana hasta las 14 o 15 horas, el viernes y el sábado. Son clases abiertas a todo público, gratuitas, en el Salón Fernández, gracias a la cámara que nos ha donado el espacio. Y por la noche tendremos también una degustación de vinos”.

Con entrada libre, clases, degustaciones y la participación de referentes de la gastronomía mendocina, la Expo busca consolidarse como una cita anual que potencia la identidad alvearense a través de la cocina y el vino.

Por su parte, la Profesora Ana Enriquez, subrayó la importancia de que los estudiantes puedan poner de manifiesto todos los conocimientos adquiridos, y lo vital del apoyo de la comunidad.