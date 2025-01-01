Se lleva a cabo un operativo de limpieza y mejoras en el Bº Irrigación

Alvear

1 de Octubre - Se realizan tareas de mantenimiento y pintura de cordones en inmediaciones de la escuela Ríos Mendocinos.

El municipio avanza con un nuevo operativo de limpieza integral en el barrio Irrigación, en el marco de un plan de mantenimiento urbano que incluye desmalezado, limpieza de cunetas, poda y, en esta etapa, la pintura de cordones y sendas peatonales en zonas estratégicas.

Los trabajos se concentraron especialmente en los alrededores de la escuela Ríos Mendocinos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la estética del entorno escolar. La intervención busca no solo embellecer el barrio, sino también ordenar el tránsito y facilitar la circulación peatonal, sobre todo en zonas con alta concurrencia de niños y familias.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, estuvo presente durante la jornada y explicó que estos trabajos se enmarcan en una política de mantenimiento sostenido impulsada por el intendente.

“Seguimos con la continuidad de los trabajos, una línea directa que nos ha bajado el Intendente: poder llegar a cada punto de la ciudad para mantenerla ordenada y limpia. Este operativo es parte de un trabajo sostenido que incluye limpieza exhaustiva de cunetas, poda, desmalezado, y ahora también la pintura de cordones y sendas peatonales en puntos importantes de los barrios", señaló Barbero.

Respecto a la elección del punto de intervención, el funcionario destacó la importancia de actuar en espacios de alto tránsito y relevancia comunitaria. “En este caso puntual, estamos en la escuela Ríos Mendocinos, un lugar clave que necesitaba una mejora. Estas tareas no solo ordenan el tránsito, sino que también le dan una mejor imagen a la zona", agregó.

El operativo también permite una interacción directa con los vecinos, lo que posibilita detectar otras necesidades en el barrio, como luminarias dañadas, puentes deteriorados o nuevas áreas que requieren intervención. “Agradecemos siempre la colaboración del vecino, porque entendemos que estos trabajos pueden ocasionar molestias momentáneas, como cortes de calle. Sin embargo, el acompañamiento y las sugerencias que nos acercan son fundamentales para seguir mejorando", expresó Barbero.

Finalmente, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos invitan a los vecinos a acercarse y comunicar sugerencias o necesidades. “No lo tomamos como un reclamo, sino como una colaboración. Entre todos podemos mantener una ciudad limpia y en condiciones", subrayó el funcionario.