Tras discutir, una mujer hirió a su pareja

El hecho ocurrió en una vivienda de calle España, a pocos metros de la intersección con calle Mendoza, frente a la Plaza del Barrio San Carlos, cuando una mujer apuñaló a su pareja de 22 años de edad.
El Hospital “Enfermeros Argentinos” informó que el joven ingresó por guardia con una herida de arma blanca en la zona axilar derecha y que tras ser evaluado de manera inmediata, fue atendido por el equipo de cirugía, que tuvo que intervenirlo en el quirófano del nosocomio.