Tras discutir, una mujer hirió a su pareja

Alvear

1 de Octubre - El violento episodio tuvo lugar durante la tarde de este miércoles en el interior del Barrio San Carlos. El hombre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle España, a pocos metros de la intersección con calle Mendoza, frente a la Plaza del Barrio San Carlos, cuando una mujer apuñaló a su pareja de 22 años de edad.

El Hospital “Enfermeros Argentinos” informó que el joven ingresó por guardia con una herida de arma blanca en la zona axilar derecha y que tras ser evaluado de manera inmediata, fue atendido por el equipo de cirugía, que tuvo que intervenirlo en el quirófano del nosocomio.