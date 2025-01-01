ALCEC agotó las tarjetas para su tradicional Té Solidario

Alvear

2 de Octubre - En el marco del "Octubre Rosa", mes internacional de concientización sobre el cáncer de mama, ALCEC General Alvear vuelve a reunir a la comunidad con su tradicional Té Solidario en el Predio Ferial, y ya agotó todas las tarjetas disponibles.

En diálogo con 989 Radio, Yolanda Zuleta expresó: “Por suerte hemos vendido todas las tarjetas. La gente que va una vez no deja de ir porque se divierte mucho, baila, comparte. Todo lo que se sirve en el té lo hacemos las mujeres integrantes de ALCEC, nada es comprado, todo está preparado con nuestras manos. Le ponemos ganas porque es una cosa que hacemos por amor”, en tanto que también agradeció el acompañamiento institucional: “Tenemos, por supuesto, el apoyo del Municipio en cuanto al sonido, y todo con lo que sempre nos ha ayudado, y también con docentes y alumnos de los talleres de la Escuela de Agricultura”.

El evento se inscribe en un trabajo más amplio de prevención y concientización que la institución lleva adelante durante todo el año. “Octubre es el mes rosa, el mes de prevención del cáncer de mama. Pero no solo trabajamos en eso, también realizamos campañas de prevención de todo tipo de cáncer, siempre sin fines de lucro y con el objetivo de llegar a más personas”, subrayó Zuleta.

Con solidaridad, compromiso y un fuerte trabajo comunitario, ALCEC vuelve a poner en el centro la importancia de la detección temprana y el acceso a la salud preventiva.