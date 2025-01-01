Una Hilux volcó sobre la 143

Alvear

1 de Octubre - Los ocupantes, un hombre de 76 años de edad que conducía, y sus acompañantes, una mujer de 76 y un hombre de 35, resultaron lesionados.

Fuentes policiales confiaron a la prensa que automovilistas que circulaban por la zona pasadas las 16:40 horas de este miércoles, denunciaron a través del 911 sobre la existencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 143, lo que motivó el arribo del personal policial que al llegar, corroboraron que se trataba de una camioneta Toyota Hilux, modelo SW4, que dirigía hacia el sur, y antes de llegar al distrito de Carmensa y por razones que se tratan establecer, el conductor perdió el control del rodado terminando a la orilla del desagüe, sufriendo los ocupantes lesiones de carácter leve.