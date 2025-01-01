Buscan a un adolescente desaparecido en Alvear

Wednesday, 17 De September De 2025
Según la información oficial, José mide 1,70 metros, es de tez morocha, contextura delgada, tiene cabello negro, ojos marrones oscuros y lleva un aro en la oreja derecha.
Al momento de su desaparición vestía un buzo gris de algodón, pantalón de joggins negro y zapatillas azul oscuro.
Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad: cualquier información que pueda aportar datos sobre el joven debe comunicarse de manera urgente al 911.
La Oficina Fiscal de Alvear recordó que cada aporte puede ser clave para dar con su paradero.