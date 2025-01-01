Buscan a un adolescente desaparecido en Alvear

Alvear

17 de Septiembre - El Ministerio Público Fiscal difundió un pedido de averiguación de paradero para dar con el adolescente José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el pasado lunes 15 de septiembre, en horas de la mañana, cuando salió de su vivienda en el barrio Inmigrante, de General Alvear.

Según la información oficial, José mide 1,70 metros, es de tez morocha, contextura delgada, tiene cabello negro, ojos marrones oscuros y lleva un aro en la oreja derecha.

Al momento de su desaparición vestía un buzo gris de algodón, pantalón de joggins negro y zapatillas azul oscuro.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad: cualquier información que pueda aportar datos sobre el joven debe comunicarse de manera urgente al 911.

La Oficina Fiscal de Alvear recordó que cada aporte puede ser clave para dar con su paradero.