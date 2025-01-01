Avanzan los arreglos en plazas departamentales

Alvear

16 de Septiembre - El Municipio de General Alvear continúa con el plan de recuperación de espacios verdes, respondiendo a los pedidos de los vecinos en distintos barrios del departamento.

En esta oportunidad, se realizan trabajos en la plaza del barrio Smata, donde se llevan adelante mejoras en veredines, iluminación, pintura y recuperación de juegos. También se puso en funcionamiento una perforación que llevaba años fuera de servicio, lo que permitirá mantener en condiciones el césped y las plantas.

El director de Servicios Públicos, Mauricio Martínez, explicó: “los vecinos venían solicitando la recuperación de esta placita, hoy se están arreglando caminos, veredines y juegos, además de sumar bancos y mesas”.

Las obras se enmarcan en un programa que incluye a varias plazas de la ciudad y distritos. Martínez señaló: “estamos trabajando también en la plaza del barrio Policial y en la plaza María Verna, donde cuadrillas de pintores y albañiles avanzan con los arreglos”.

El objetivo es que cada barrio pueda contar con plazas en condiciones, seguras y con espacios de encuentro para toda la familia. Estamos construyendo el Alvear que soñamos.