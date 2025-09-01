Gasoducto: Ya está el 100 % de los materiales para terminar la obra y Omar Félix los supervisó

Alvear

15 de Septiembre - El intendente Omar Félix viajó al norte provincial donde visitó talleres en los que se encuentran los equipos de superficie que próximamente se instalarán en San Rafael y permitirán darle gas natural a miles sanrafaelinos y alvearenses. La novedad es que el Municipio adquirió el 100% de los equipos necesarios para finalizar la obra.

Se trata de equipos de origen canadiense – considerados “materiales críticos” e indispensables para la ejecución final de la obra.

El jefe comunal Sanrafaelino visitó las plantas de las empresas Hugo del Carmen Ojeda en Maipú y Pamar en Godoy Cruz, donde se encuentran acopiados los materiales. Otra parte se encuentra en la empresa cordobesa Coyserv, presta a ser derivada a nuestra provincia. Los mismos incluyen sistemas de filtrado, trampas de scrapers, una planta odorizadora (que inyecta olor por seguridad), reguladores, válvulas, medidores de caudales y skids.

Vale recordar que, por decisión de Félix, el Municipio de San Rafael – con recursos propios – finalizará una histórica inversión que fue paralizada por el actual Gobierno Nacional.

“Nos complace seguir avanzando en este proyecto, que por cierto ya debería estar terminando, aunque sabemos los problemas que hubo”, expresó el jefe comunal.

“Es el único caso en el país donde se pudo continuar una obra pública. En esto debo reconocer la gestión encabezada por Emir junto con los abogados municipales y estudios externos”, añadió.

Félix recordó que “esta es una obra importantísima para miles de sanrafaelinos y también vecinos de General Alvear, quienes podrán contar con el recurso. Pero también es clave para el desarrollo industrial”.

En los próximos días el Municipio, por intermedio de las empresas a cargo de la construcción, avanzará en la última etapa que consta de colocación de equipos que fueron supervisados por Félix en el Gran Mendoza.

Por su parte, el responsable de la UTE que construye el Municipio, Pablo Ojeda, sostuvo que “los materiales que inspeccionó el intendente representan el 100 por ciento de los necesarios para terminar la obra”.

Ojeda detalló que de aquí a fin de año se prevé finalizar la Planta de Regulación Intermedia (PRI) entre Granaderos e Iselín y plaza España, que recibirá el gas de GasAndes, acción que dará nueva factibilidad de acceso al gas natural domiciliario e industrial para alrededor de 30.000 nuevos usuarios.

Fuente: Diario San Rafael