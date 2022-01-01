Lunes 22: cierre total por el Día del Empleado de Comercio

Alvear

16 de Septiembre - El próximo lunes 22 de septiembre, los comercios de General Alvear y de toda la provincia permanecerán cerrados con motivo de la celebración del Día del Empleado de Comercio, fecha que oficialmente es el 26 de septiembre pero que, desde 2022, se traslada al cuarto lunes del mes en todo el territorio mendocino.

La medida surge de un acuerdo firmado en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza entre las cámaras empresarias, supermercados, hipermercados y el gremio de Empleados de Comercio, con el objetivo de garantizar que los trabajadores del sector puedan disfrutar de su día.

Javier Lasagno, presidente de la específica de Comercio de la Cámara de Alvear, destacó la relación de trabajo conjunto con el gremio.

“Siempre la relación de la Cámara con el gremio ha sido muy buena y hemos consensuado acompañar, como en los años anteriores, a todos los empleados del comercio en este día tan especial”, señaló.

En la misma línea, Oscar Valverde, representante del Centro Empleados de Comercio, recordó que “antes el día del empleado de comercio se trabajaba, pero hace algunos años se logró que la fecha se festeje con el cierre total de los negocios y de esa manera, los trabajadores pueden pasar la jornada en familia”.

Mientras que “con el acuerdo alcanzado y ratificado en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza quedó instituido en nuestra provincia que la celebración (asueto), que es cada 26 de septiembre, se traslade siempre al cuarto lunes del mes.

Comercios cerrados en su totalidad

El lunes 22, los negocios, mayoristas, supermercados e hipermercados, entre otros, cerrarán sus puertas en todo Mendoza.

“Queremos agradecer a todos los comerciantes que siempre se suman al festejo. Es importante también que muchos propietarios, que alguna vez fueron empleados, hoy cierren sus puertas para que todos puedan descansar y celebrar juntos”.