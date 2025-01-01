Comenzó el plan de asfalto en Alvear: los primeros trabajos iniciaron en Bowen

Alvear

16 de Septiembre - Este lunes comenzaron los trabajos correspondientes al nuevo “Plan de Asfalto” impulsado por la Municipalidad de General Alvear. Las tareas iniciales se están llevando a cabo en el distrito de Bowen, donde ya se trabaja sobre cinco cuadras con la colocación de la carpeta de imprimación.

En el lugar estuvieron presentes el delegado distrital Luis Gergeluk, el secretario de Obras y Servicios Públicos Emiliano Barbero y el director de Obras Ángel Martínez, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo del plan y el avance de las tareas.

“El lunes comenzamos con la imprimación de cinco cuadras aquí en Bowen. Pedimos a los vecinos un poco de paciencia: mañana se colocará la capa de arena y, para el fin de semana o principios de la próxima, ya estará lista la carpeta asfáltica”, explicó Ángel Martínez.

Por su parte, el secretario Emiliano Barbero destacó la importancia del inicio de este plan para todo el departamento: “es un plan bastante ambicioso, que nos ha costado mucho, pero que gracias a la gestión del intendente Alejandro Molero se pudo concretar. Comprende entre 25 y 30 cuadras. Comenzamos en Bowen, luego seguimos por Alvear Oeste y culminamos en Ciudad”, precisó.

Barbero también pidió la colaboración de los vecinos durante el desarrollo de las obras, “pedimos disculpas por las molestias. Es necesario cortar las calles y evitar el tránsito. Luego se realiza la etapa de arenado, donde ya se podrá pisar. Esta semana se trabajará en la cobertura e impregnación de las calles para asegurar una correcta adhesión de la carpeta asfáltica”.

Además, el funcionario informó que el municipio se encuentra en proceso de ampliación del plan, lo que implicará la inclusión de nuevas cuadras. “Eso requiere un trabajo previo importante con motoniveladoras, cargadoras, camiones y compactadores. Es una tarea minuciosa que ya estamos llevando adelante”, explicó.

Avances en la Plaza El Cerrito

Durante la recorrida, Ángel Martínez también informó sobre las obras en la Plaza El Cerrito, otro espacio público clave para la comunidad de Bowen.

“Estamos avanzando para tener una pronta inauguración y dejar el pueblo en condiciones para todos los vecinos. Era una plaza muy esperada. Ya colocamos los juegos, construimos la canchita, y hoy están llegando las torres de iluminación. También trabajaremos en el espacio verde, que va a quedar muy lindo”, aseguró.

El Plan de Asfalto y las mejoras en espacios públicos reflejan el compromiso del municipio con el desarrollo de la infraestructura urbana y la mejora en la calidad de vida de los vecinos de General Alvear.