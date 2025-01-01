Robaba cables, lo denunciaron, intentó escapar y terminó en el Hospital

Alvear

15 de Septiembre - Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes, robando cables en La Marzolina.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona que se encontraba sustrayendo cables en inmediaciones de La Marzolina y Calle 7. Al arribar el personal policial, observaron a un hombre a bordo de una motocicleta trasladando un rollo de cable.

El sujeto, al percatarse de la presencia policial, emprendió la fuga. Durante la persecución, en la intersección con calle Ramón García, el sujeto perdió el control del rodado y colisionó contra el móvil, por lo que si bien quedó detenido, tuvo que ser trasladado al Hospital “Enfermeros Argentinos”, donde recibió asistencia médica.