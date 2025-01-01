La Asociación Civil Alvearense de Hockey sobre Césped, ya tiene Personería Jurídica

Deportes

25 de Agosto - La Municipalidad de General Alvear oficializó este lunes por la mañana, la entrega de la personería jurídica a la Asociación Civil Alvearense de Hockey sobre Césped, un paso clave para consolidar el crecimiento de esta disciplina en el departamento.

La encargada de esta área, Natalia Castillo destacó que “es un gran logro fruto de la voluntad y el compromiso de toda la comisión, que hoy cuenta con el marco legal para seguir potenciando el hockey en Alvear”. Además, subrayó que el municipio acompaña a las instituciones en la tramitación de personerías jurídicas, con el objetivo de fortalecer entidades deportivas, culturales y sociales.

Por su parte, el DT Boris Dubrovsky remarcó que “han pasado 34 años desde que el hockey llegó a General Alvear y hoy, gracias al trabajo de la comisión, logramos consolidar equipos y obtener este reconocimiento legal”. Actualmente la asociación reúne a cuatro equipos activos, que vienen trabajando desde 2021 y ahora cuentan con un marco formal para seguir creciendo.