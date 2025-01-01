FÚTBOL: La 17ª clasificó a Villa Atuel

Deportes

24 de Agosto - Se disputó la penúltima fecha del torneo “Abel García” y “LA Topadora” se sumó a Pacífico y Real del Padre. Mientras Andes y Argentino pelearán en la última.

Partido por Partido:

CA Villa Atuel 2-1 USyD Bowen

“La Topadora” lo ganó sobre la hora y se aseguró un lugar en Semifinales del torneo Alvearense. Con dos tantos de Lautaro Vazconsuelo, el último a los 50 de la segunda etapa, Villa Atuel venció a Bowen, que había empatado transitoriamente con el gol de Nahuel Alderete.

Boca de La Escandinava 0-2 SC Argentino

Con un doblete de Lautaro Riarte, “La Academia” se impuso ante el último de la tabla y deberá ganar en la última y esperar que pierda Andes, para meterse en Semifinales.

CA Colón 0-3 Andes FC

El “Croto” goleó al “Rojinegro” a domicilio, con dos tantos de Román Vega y otro de Milton Príncipi, y si gana en la última, estará en la próxima instancia.

SC Pacífico 1-1 Ferro CO

Leonardo Zolorza anotó para el “Lobo”, que ya clasificado, dejó sin chances al “Verde”, que empató a través de Agustín Soto.

Unión SL 1-3 Real del Padre

Benjamín Tejada, Mauro Vilche y Heber Sosa, anotaron para la visita, que ya se encontraba clasificada, mientras que Fabián Díaz, lo hizo para el elenco “Puntano”, que jugaba sin chances.

Tabla de Posiciones Torneo “Abel García” disputadas 17 fechas:

1º SC Pacífico 42 Pts

2º Real del Padre 32 Pts

3º CA Villa Atuel 30 Pts

4º Andes FC 27 Pts

5º SC Argentino 25 Pts

6º Ferro CO 22 Pts

7º USyD Bowen 19 Pts

8º Unión SL 17 Pts

9º CA Colón 14 Pts

10º Boca de La Escandinava 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo