Tuesday, 26 De August De 2025

AJEDREZ: "Juani" Ruíz ganó la Semifinal Provincial de Ajedrez Rápido

26 de Agosto - El Campeón Alvearense se coronó Campeón con 9 victorias en 9 partidas frente a un buen número de jugadores de toda la Provincia.

El Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz se coronó Campeón el pasado fin de semana de la Semifinal Provincial de Ajedrez Rápido, clasificando a la próxima instancia, ganando absolutamente todos los encuentros, aventajando por un punto y medio al Sub Campeón, Facundo Brichetto y por dos puntos y medio al Maestro Nacional Jorge Leal, que finalizó tercero.

 

Principales Posiciones:

1º MN Juan Ignacio Ruíz 9 Pts

2º Facundo Brichetto 7,5 Pts

3º MN Jorge Leal 6,5 Pts

4º Guillermo Guardia 6,5 Pts

5º Juan Manuel Esquerro 6 Pts

6º Nicolás Boccia 6 Pts

7º Gilberto Ortega 5,5 Pts

8º Javier Vega 5,5 Pts

9º Pablo Estrada 5,5 Pts

10º Damián González 5,5 Pts

por Miguel Lieby