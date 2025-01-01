AJEDREZ: "Juani" Ruíz ganó la Semifinal Provincial de Ajedrez Rápido

Tuesday, 26 De August De 2025
El Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz se coronó Campeón el pasado fin de semana de la Semifinal Provincial de Ajedrez Rápido, clasificando a la próxima instancia, ganando absolutamente todos los encuentros, aventajando por un punto y medio al Sub Campeón, Facundo Brichetto y por dos puntos y medio al Maestro Nacional Jorge Leal, que finalizó tercero.
Principales Posiciones:
1º MN Juan Ignacio Ruíz 9 Pts
2º Facundo Brichetto 7,5 Pts
3º MN Jorge Leal 6,5 Pts
4º Guillermo Guardia 6,5 Pts
5º Juan Manuel Esquerro 6 Pts
6º Nicolás Boccia 6 Pts
7º Gilberto Ortega 5,5 Pts
8º Javier Vega 5,5 Pts
9º Pablo Estrada 5,5 Pts
10º Damián González 5,5 Pts