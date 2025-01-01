FÚTBOL: La 16ª dejó 3 clasificados al reducido

Deportes

17 de Agosto - Se jugó una nueva fecha del torneo “Abel García” y Pacífico, Real del Padre y Villa Atuel ya tienen su lugar en las semifinales.

Partido por Partido:

SC Argentino 0-2 CA Villa Atuel

Con goles de Lautaro Vazconsuelo y Darío Sandoval, de penal, la “Topadora Roja” le ganó a “La Academia” y se aseguró un lugar en el reducido del torneo. Argentino, por su parte, dejó pasar la chance de arrebatarle el 4º puesto a Andes, a poco del cierre de la etapa clasificatoria.

CA Colón 1-1 Real del Padre

Con la igualdad en cancha del “Rojinegro”, el Azul aseguró su pase al reducido.

Fernando Alfonso anotó para Colón, mientras que Mauro Vilche empató para Real.

Andes FC 1-1 USyD Bowen

El “Naranja” dejó pasar la chance de descontarle puntos al “Croto” en la pelea por la clasificación al reducido.

Bruno Scandella anotó para Andes, mientras que Maximiliano López, lo hizo para el local.

Ferro CO 6-0 Boca de La Escandinava

El “Verde” goleó al “Xeneixe” que continúa sin sumar en el torneo.

Tres goles de Sebastián Roig, dos de Denis Sosa y uno de Ramón Cabrera, le dieron cifras definitivas al encuentro. Ferro ahora, sueña con meterse en la zona de clasificación, a 3 puntos de Andes, a falta de 6 en juego.

SC Pacífico 3-1 Unión SL

En el partido que abrió la fecha, el “Lobo” venció 3-1 a Unión con dos tantos de Maximiliano Herrera y otro de Agustín Vasilchik. Para el “Puntano”, descontó Franco Lira.

Tabla de Posiciones Torneo “Abel García” disputadas 14 fechas:

1º SC Pacífico 41 Pts

2º Real del Padre 29 Pts

3º CA Villa Atuel 29 Pts

4º Andes FC 24 Pts

5º SC Argentino 22 Pts

6º Ferro CO 21 Pts

7º USyD Bowen 19 Pts

8º Unión SL 17 Pts

9º CA Colón 14 Pts

10º Boca de La Escandinava 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo