FÚTBOL: La 16ª dejó 3 clasificados al reducido

Monday, 18 De August De 2025
Partido por Partido:
SC Argentino 0-2 CA Villa Atuel
Con goles de Lautaro Vazconsuelo y Darío Sandoval, de penal, la “Topadora Roja” le ganó a “La Academia” y se aseguró un lugar en el reducido del torneo. Argentino, por su parte, dejó pasar la chance de arrebatarle el 4º puesto a Andes, a poco del cierre de la etapa clasificatoria.
CA Colón 1-1 Real del Padre
Con la igualdad en cancha del “Rojinegro”, el Azul aseguró su pase al reducido.
Fernando Alfonso anotó para Colón, mientras que Mauro Vilche empató para Real.
Andes FC 1-1 USyD Bowen
El “Naranja” dejó pasar la chance de descontarle puntos al “Croto” en la pelea por la clasificación al reducido.
Bruno Scandella anotó para Andes, mientras que Maximiliano López, lo hizo para el local.
Ferro CO 6-0 Boca de La Escandinava
El “Verde” goleó al “Xeneixe” que continúa sin sumar en el torneo.
Tres goles de Sebastián Roig, dos de Denis Sosa y uno de Ramón Cabrera, le dieron cifras definitivas al encuentro. Ferro ahora, sueña con meterse en la zona de clasificación, a 3 puntos de Andes, a falta de 6 en juego.
SC Pacífico 3-1 Unión SL
En el partido que abrió la fecha, el “Lobo” venció 3-1 a Unión con dos tantos de Maximiliano Herrera y otro de Agustín Vasilchik. Para el “Puntano”, descontó Franco Lira.
Tabla de Posiciones Torneo “Abel García” disputadas 14 fechas:
1º SC Pacífico 41 Pts
2º Real del Padre 29 Pts
3º CA Villa Atuel 29 Pts
4º Andes FC 24 Pts
5º SC Argentino 22 Pts
6º Ferro CO 21 Pts
7º USyD Bowen 19 Pts
8º Unión SL 17 Pts
9º CA Colón 14 Pts
10º Boca de La Escandinava 0 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo