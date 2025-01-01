Juan Pablo Ramírez, orgullo alvearense: Subcampeón Argentino Sub 16 en Lanzamiento de Disco

Deportes

24 de Agosto - El joven atleta de la Escuela Municipal de Atletismo de General Alvear, Juan Pablo Ramírez, alcanzó un logro histórico al consagrarse Subcampeón Argentino en la categoría Sub 16 de Lanzamiento de Disco.

El certamen nacional reunió a los mejores deportistas juveniles del país y Ramírez se destacó con una marca que lo ubicó entre los más prometedores lanzadores de su generación. Su desempeño es fruto del esfuerzo personal y del trabajo constante que realiza junto a sus entrenadores en la pista municipal.

Desde la Dirección de Deportes del municipio celebraron la conquista y resaltaron la importancia del acompañamiento estatal en la formación de nuevos talentos. “Estos resultados muestran que con oportunidades y apoyo, nuestros chicos pueden competir de igual a igual con atletas de todo el país”, destacaron.

El logro de Juan Pablo Ramírez no solo es un orgullo para la Escuela Municipal de Atletismo, sino también para toda la comunidad alvearense, que ve en el deporte un camino de crecimiento, disciplina y superación.

