Diputados frenó a Milei y rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

20 de Agosto - La oposición logró ratificar la sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad, en una aplastante derrota del oficialismo. También se intentará sancionar un aumento a los jubilados y moratoria previsional; las iniciativas para reformar la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. El Gobierno salió a anunciar que "está considerando" un aumento en las prestaciones por discapacidad.

Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados logró este miércoles los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original de la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazando así el veto presidencial de Javier Milei.

Para que el veto quede rechazado definitivamente, el Senado ahora también tendrá que trabajar para conseguir en una próxima sesión los dos tercios de los votos que se requieren para insistir con la sanción de una ley.