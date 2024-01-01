Los Jubilados Mendocinos, los que más pierden por el veto a la movilidad y al bono

Noticias

26 de Agosto - Un estudio del CEPA reveló que el sector de los jubilados dejó de ganar $23 mil millones por el veto al 7,2% de suba y al bono de $110 mil

El veto que firmó el presidente Javier Milei a la movilidad de haberes y la suba del bono mensual de $70 mil a $110 mil privó a miles de jubilados de Mendoza de una mejora en sus ingresos. Así, de acuerdo a un estudio, los casi $77 mil que cada mendocino podría haber sumado representan más de $23 mil millones que ANSES se ahorró de pagarles.

Es el cálculo del CEPA (Centro de Economía Política de Argentina) en base a los más de 300 mil beneficiarios del sector pasivo que hay en Mendoza según el padrón del organismo. El estudio toma el 7,2% de actualización de haberes aprobado por el Congreso y el ajuste frustrado del bono mensual,finalmente vetados por Milei.

"Considerando las proyecciones de inflación del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central para los próximos 12 meses se estima que el veto implica una pérdida agregada de $23 mil millones mensuales para los jubilados de la provincia de Mendoza", dice el informe.

De esa forma, el sector pasivo provincial está entre los que más pierden del país a nivel global. Es que el monto acumulado coloca a los jubilados mendocinos detrás de los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Cómo se calcula la pérdida de los jubilados

Si se anualiza a partir de septiembre, la pérdida llega a $276 mil millones para los jubilados de Mendoza en conjunto durante los próximos 12 meses.

El cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000, que debía ajustarse por inflación. Y la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.

"Esta pérdida no sólo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia", indicó Juan Manuel Gispert, representante del CEPA en Mendoza.

Por ahora, sin suba de ingreso mensual ni de bono, los jubilados mendocinos saben que cobrarán poco más de $390 mil en septiembre. Esto, incluído el bono de $70 mil.

Los jubilados de Mendoza, entre los que más pierden del país

La situación posiciona al sector pasivo mendocino en un ranking elaborado por el Centro de Estudios de Economía Política al ponderar la pérdida agregada por el veto, por mes y durante el próximo año.

Al considerar que entre bono y suba de haberes los jubilados dejaron de ganar en promedio unos $77 mil, según esos parámetros los de Mendoza ocupan el 4to lugar del país.

Lideran los de Buenos Aires, que entre CABA y provincia suman 2,4 millones, y una pérdida en total de alrededor de $230 mil millones mensuales. Por debajo están los casi 524 mil jubilados de Córdoba, y $40.200 millones que no pudieron percibir.

Antes de los de Mendoza aparecen los de Santa Fe. Para 487.146 jubilados registrados por ANSES en esa provincia, el perjuicio supera los $37.400 millones cada mes, es decir, unos $448 mil que no se repartirán el próximo año.

Fuente: Diario UNO