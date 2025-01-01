Nuevo ajuste en los precios de los combustibles

Wednesday, 20 De August De 2025
Este es el tercer ajuste del mes, en el marco de la implementación del sistema micro-pricing, que permite actualizaciones dinámicas de precios según la demanda, la zona geográfica y la hora del día.
Precios vigentes por litro en Mendoza (A partir del 19 de agosto):
Nafta Súper: aumentó de $1.296 a $1.312
Infinia: se mantiene en $1.516
Infinia Diesel: subió de $1.522 a $1.541
Diésel 500: bajó ligeramente, de $1.378 a $1.371
Este ajuste se da tras un aumento similar reportado el lunes 18 de agosto, en el que Infinia y Infinia Diesel también habían registrado subas, mientras que el Diésel 500 había bajado desde $1.378 hasta $1.371.
Contexto general de los aumentos del mes
A comienzos de agosto (4 de agosto), YPF ya había implementado un aumento promedio del 0,48 %, con precios que pasaron a:
Súper: $1.253 (desde $1.247)
Infinia: $1.467 (desde $1.461)
Infinia Diesel: $1.453 (desde $1.447)
Además, el 8 de agosto, antes de los ajustes de mitad de mes, se registró otro aumento:
Súper: $1.266
Infinia: $1.467
Infinia Diesel: $1.475
Diésel 500: $1.337