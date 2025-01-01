Nuevo ajuste en los precios de los combustibles

Noticias

19 de Agosto - YPF aplicó un nuevo incremento en los precios de sus combustibles en la provincia, que ya rige desde el martes 19 de agosto.

Este es el tercer ajuste del mes, en el marco de la implementación del sistema micro-pricing, que permite actualizaciones dinámicas de precios según la demanda, la zona geográfica y la hora del día.

Precios vigentes por litro en Mendoza (A partir del 19 de agosto):

Nafta Súper: aumentó de $1.296 a $1.312

Infinia: se mantiene en $1.516

Infinia Diesel: subió de $1.522 a $1.541

Diésel 500: bajó ligeramente, de $1.378 a $1.371

Este ajuste se da tras un aumento similar reportado el lunes 18 de agosto, en el que Infinia y Infinia Diesel también habían registrado subas, mientras que el Diésel 500 había bajado desde $1.378 hasta $1.371.

Contexto general de los aumentos del mes

A comienzos de agosto (4 de agosto), YPF ya había implementado un aumento promedio del 0,48 %, con precios que pasaron a:

Súper: $1.253 (desde $1.247)

Infinia: $1.467 (desde $1.461)

Infinia Diesel: $1.453 (desde $1.447)

Además, el 8 de agosto, antes de los ajustes de mitad de mes, se registró otro aumento:

Súper: $1.266

Infinia: $1.467

Infinia Diesel: $1.475

Diésel 500: $1.337