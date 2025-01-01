Murió Roberto Mustafá Berdugo

Noticias

16 de Agosto - La comunidad periodística de del Sur Mendocino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Roberto Mustafá Berdugo, reconocido comunicador con más de cuatro décadas de trayectoria en medios de la región. Tenía 71 años y murió este viernes por la tarde a causa de un episodio cardíaco.

Berdugo dedicó gran parte de su vida profesional a LV4 Radio San Rafael, donde su voz se volvió parte del día a día de los oyentes. En esa emisora se desempeñó en distintos roles, desde locutor redactor hasta jefe de prensa, cargo en el que se jubiló.

Su pasión por la comunicación lo llevó también a emprender proyectos propios, entre ellos la creación de una radio junto a colegas y amigos del ambiente. Además, integró durante muchos años el Sindicato de Periodistas de Mendoza, participando activamente en la defensa de la profesión.

En los últimos ocho años, Berdugo fue director del portal Día del Sur Noticias, desde donde continuó ejerciendo su vocación con compromiso y firmeza hasta sus últimos días.

Su partida deja un vacío enorme en el periodismo sanrafaelino, donde será recordado por su voz inconfundible, su profesionalismo y el afecto que supo ganarse entre compañeros de trabajo y oyentes.

Sus restos serán velados mañana a partir de las 9:00 y hasta las 16:00 horas en sala de velatorios de Cmte. Salas 460. Acompañamos a su esposa Marita y a sus hijos, Fernanda y Gastón, en estos momentos de profundo dolor.