Cornejo autorizó aumentos salariales escalonados para estatales contratados

Noticias

13 de Agosto - El gobernador dispuso que los empleados estatales, con contratos, reciban una mejora que ronda el 7% de incremento

El gobernador Alfredo Cornejo autorizó este miércoles 13 de agosto que los empleados estatales con contratos de locación de obras y servicios, como también honorarios por horas deportivas, reciban mejoras salariales escalonadas desde agosto.

La decisión se conoció a través del Decreto 1724 que lleva la firma de Cornejo y de los ministros Natalio Mema (Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda).

Los empleados con esta modalidad de contratación recibirán un incremento, respecto del haber de julio, del 7% en agosto y del 7,5% en octubre.

Mejora a estatales por la situación económica

En Mendoza, la mayoría de los gremios acordaron salarios para la segunda parte del año que oscilan el 10%, pagaderos en julio, agosto y noviembre. Por esta razón se busca equilibrar el sueldo de los trabajadores en planta con los contratados, aunque se hace una salvedad.

"Que los Acuerdos Paritarios a que se ha arribado con las entidades sindicales representativas de los agentes públicos, no incluyen a los contratos de Locación de Obras o Servicios, Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo o cualquier otra forma de contratación siempre que se encuentren financiados con Rentas Generales (Financiamiento 000), con Recursos Afectados de origen provincial o para el caso de otras Entidades (Carácter 5), cualquiera sea su financiamiento", reza el Decreto.

Y agrega que "por lo antes descripto, es razonable, oportuno y conveniente otorgar un incremento del siete por ciento (7%) a partir del mes agosto de 2025 y un siete con 50/100 por ciento (7,5%) a partir del mes de octubre de 2025, a fin de atender la situación de estas contrataciones, tomando en consideración la situación macroeconómica y siempre dentro de las reales posibilidades financieras y presupuestarias de la Provincia".

Serán alcanzados todos aquellos agentes con una antigüedad de 60 días y cuyo salario se pague con Rentas Generales de la provincia.

Por último, hace algunas aclaraciones sobre la fuente de financiamiento: