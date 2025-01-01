San Rafael: Jorgelina Rey fue atacada junto a un grupo de periodistas

Alvear

16 de Agosto - La Periodista Alvearense que reside hace algunos años en San Rafael, fue agredida por un grupo de personas en el Cristo de San Rafael

Trabajadores de prensa fueron agredidos durante la tarde de este sábado en la zona del Cristo, en la ciudad de San Rafael, por un grupo de personas mientras investigaban la muerte de un caballo. Rompieron algunos móviles y violentaron a los comunicadores, siendo la ex periodista y locutora de FM Pehuenche y actualmente en "Info Ya" y FM Vibra, la más perjudicada, al punto tal que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital “Teodoro J. Schestakow” para ser asistida.

Más tarde, en sus redes sociales, Rey escribió:

Estoy bien. Gracias a todo, y principalmente a los efectivos de Policía Rural y Comisaría 60° que salvaron nuestras vidas.

La humanidad ya no teme de matar, y lo pudimos ver. Fui a trabajar.

Acudí a varios llamados porque "habrían" matado un caballo en las carreras de El Cristo, llegué, grabé, hablé, y luego "los vecinos" se pusieron en modo criminales

Mujeres, menores y "hombres" nos atacaron, nos grabaron, tiraron mí moto, golpearon a quien iba conmigo y atacaron los móviles, rompieron las camionetas policiales.

Nos tiraron piedras, revencasos, con ladrillos y hasta con una reja.

Se criminalizaron, se taparon los rostros algunos y otros a cara descubierta: todo porque desde la calle GRABE videos, quise contextualizar el hecho.

Gracias a todos, son muchos los mensajes, los llamados. No puedo atender. Estamos efectuando todas las denuncias y el material grabado, como así también seguramente la fiscalía tomara el material fílmico de las cámaras de las movilidades.

San Rafael NO puede convertirse en un lugar donde no se pueda ejercer el trabajo de la prensa.

Hoy la prensa, la policía, los docentes y los trabajadores de la salud somos el blanco de los INADAPTADOS: pero también somos los que retratamos injusticias, los que los defienden y cuidan sus casas, los que los curan y los que educan

Foto: Archivo en estudios de FM Pehuenche