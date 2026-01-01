Brindarán una capacitación sobre grooming y ciberbullying en General Alvear

Alvear

10 de Abril - El próximo martes 14 de abril se realizará en General Alvear una capacitación sobre grooming y ciberbullying, destinada a docentes y abierta a la comunidad interesada en la temática.

La actividad tendrá lugar a las 18:30 horas en el SUM de la Escuela Carlos María de Alvear, con modalidad gratuita y con inscripción previa. Durante la jornada se abordarán herramientas para la prevención, detección y abordaje de situaciones vinculadas a riesgos digitales que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa se enmarca en la necesidad de generar espacios de formación frente al crecimiento del uso de plataformas digitales y redes sociales, donde este tipo de problemáticas ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años. En ese sentido, se busca fortalecer el rol de docentes, familias y referentes comunitarios en el acompañamiento y cuidado de las infancias en entornos virtuales.

El encuentro propone brindar información clave y estrategias concretas para actuar ante posibles casos, promoviendo además el uso responsable y seguro de las tecnologías.