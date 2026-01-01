Invitan a una charla sobre el pasado prehispánico de Cuyo en Alvear

Alvear

10 de Abril - El próximo lunes 20 de abril se realizará en General Alvear una charla abierta al público titulada “El pasado prehispánico de Cuyo”, una propuesta destinada a conocer más sobre las culturas originarias de la región.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 15 horas en el Museo de Historia “Salvador Calafat”, con entrada libre y gratuita. Durante el encuentro se abordarán aspectos vinculados a las sociedades que habitaron el territorio cuyano antes de la llegada de los españoles, así como sus formas de vida, organización y legado cultural.

La charla forma parte de una iniciativa orientada a difundir la historia regional y poner en valor el patrimonio cultural de la zona, invitando a la comunidad a acercarse y participar.