Se realizó el 6º encuentro de autos y vehículos antiguos en Alvear

Deportes

25 de Marzo - Este fin de semana, el Club Alvearense de Vehículos Antiguos (CAVA) llevó a cabo su sexto encuentro anual de autos y vehículos antiguos, un evento que, a pesar de las inclemencias del tiempo, reunió a entusiastas de diversas partes del país y de Chile.

El presidente de CAVA, Daniel Platero, destacó las particularidades de este año, señalando que, aunque la lluvia hizo su aparición, esto no impidió que los participantes disfrutaran de la compañía de amigos y la pasión por los automóviles.

“Este año tiene características particulares dado que tenemos la visita de la lluvia, cosa que en las otras cinco ediciones anteriores fueron días maravillosos. Pero esto no es un impedimento para poder disfrutar de todos los amigos que han venido de diversos lugares del país y desde Chile”, afirmó Platero, quien también subrayó la importancia del evento como un punto de encuentro internacional para los amantes de los vehículos antiguos.

La relación entre los miembros de CAVA y los entusiastas de Talca, Curicó y Santiago ha crecido a lo largo de los años, convirtiendo este encuentro en una verdadera aventura que promueve no solo la cultura automovilística, sino también el turismo en la provincia de Mendoza. “Hemos cultivado una muy gran amistad con toda la gente de Talca, Curicó, gente de Santiago, que nos acompañan año a año en esta aventura”, agregó Platero.

Durante el evento, los participantes disfrutaron de diversas actividades. El día anterior, los asistentes realizaron una visita a una bodega en Colonia López, pasaron por Jaime Prats y, por la noche, participaron en una exhibición estática en el centro de Alvear. El encuentro culminó en Carmensa, donde se exhibieron una impresionante variedad de vehículos.

Entre los autos destacados, se encontraba un Ford T del año 1924, que llegó conduciendo desde San Rafael, y un Ford Mustang del año 2025, lo que representa un asombroso rango de 101 años de historia automovilística en un solo evento. “Tenemos un muy buen abanico de autos, desde el más viejo hasta el más nuevo, así que te podes imaginar que tenemos una serie de vehículos muy interesantes”, concluyó Platero.

“A pesar de la lluvia, el sexto encuentro de CAVA se consolidó como un éxito, reafirmando el compromiso del club por promover la cultura del automóvil antiguo y fortalecer lazos entre los aficionados de la región y más allá. Sin duda, un evento que sigue creciendo y que promete más sorpresas para el futuro”, dijo Norma Acosta, Delegada de Carmensa quien fue la anfitriona del evento el día domingo.