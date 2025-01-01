AJEDREZ: Gran nivel en la VIII Copa Faraón y el IX Abierto

Deportes

1 de Diciembre - General Alvear fue sede este fin de semana de dos importantes competencias en Bodega Faraón, que reunieron a jugadores de varias provincias y maestros titulados.

VIII Copa Faraón

El torneo Blirz reunió a grandes referentes de la región y a destacados titulados como el Maestro Internacional Guillermo Soppe, el Maestro FIDE Daniel Pérez, el ex campeón panamericano Juan Manuel Esquerro y el campeón mendocino de Blirz Tomás Caruso.

El campeón fue Facundo Bricheto, seguido por el alvearense Juan Sebastián Lieby, quien compartió el primer puesto y quedó segundo por desempate.

Principales posiciones – VIII Copa Faraón

1º Facundo Bricheto – 6 pts

2º Juan Sebastián Lieby – 6 pts

3º MF Daniel Pérez – 5,5 pts

4º Sebastián Garay – 5,5 pts

5º Tomás Caruso – 5 pts

IX Abierto de General Alvear

La novena edición del Abierto de General Alvear, nuevamente convocó a jugadores de distintas provincias. El campeón fue Álvaro Acuña, de San Rafael, mientras que el alvearense Camilo Lieby, de 18 años, se ubicó en el tercer lugar tras imponerse ante el MI Soppe y empatar con el MF Pérez.

Principales posiciones – IX Abierto

1º Álvaro Acuña – 7,5 pts

2º MF Daniel Pérez – 7 pts

3º Camilo Lieby – 6,5 pts

4º MI Guillermo Soppe – 6,5 pts

5º Tomás Caruso – 6,5 pts

Ambos torneos contaron con participantes de Corrientes, San Luis, Córdoba, Neuquén, La Pampa y varios departamentos mendocinos.

Desde el municipio se continúa apoyando iniciativas que fortalecen el deporte local y posicionan al departamento a nivel provincial y nacional.