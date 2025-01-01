AJEDREZ: Gran nivel en la VIII Copa Faraón y el IX Abierto

Tuesday, 2 De December De 2025
VIII Copa Faraón
El torneo Blirz reunió a grandes referentes de la región y a destacados titulados como el Maestro Internacional Guillermo Soppe, el Maestro FIDE Daniel Pérez, el ex campeón panamericano Juan Manuel Esquerro y el campeón mendocino de Blirz Tomás Caruso.
El campeón fue Facundo Bricheto, seguido por el alvearense Juan Sebastián Lieby, quien compartió el primer puesto y quedó segundo por desempate.
Principales posiciones – VIII Copa Faraón
1º Facundo Bricheto – 6 pts
2º Juan Sebastián Lieby – 6 pts
3º MF Daniel Pérez – 5,5 pts
4º Sebastián Garay – 5,5 pts
5º Tomás Caruso – 5 pts
IX Abierto de General Alvear
La novena edición del Abierto de General Alvear, nuevamente convocó a jugadores de distintas provincias. El campeón fue Álvaro Acuña, de San Rafael, mientras que el alvearense Camilo Lieby, de 18 años, se ubicó en el tercer lugar tras imponerse ante el MI Soppe y empatar con el MF Pérez.
Principales posiciones – IX Abierto
1º Álvaro Acuña – 7,5 pts
2º MF Daniel Pérez – 7 pts
3º Camilo Lieby – 6,5 pts
4º MI Guillermo Soppe – 6,5 pts
5º Tomás Caruso – 6,5 pts
Ambos torneos contaron con participantes de Corrientes, San Luis, Córdoba, Neuquén, La Pampa y varios departamentos mendocinos.
Desde el municipio se continúa apoyando iniciativas que fortalecen el deporte local y posicionan al departamento a nivel provincial y nacional.