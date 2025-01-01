El Club Boca de La Escandinava recibió un importante subsidio

Deportes

4 de Diciembre - En el marco del Programa Provincial de Fortalecimiento a Clubes Deportivos, que asiste a más de 400 clubes de toda la provincia, el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta visitó General Alvear para concretar la entrega de un subsidio de $15 millones al Club Boca Juniors La Escandinava. El acto tuvo lugar en la municipalidad de General Alvear con la presencia del intendente, Alejandro Molero, quién sigue impulsando el trabajo en conjunto con la provincia para que cada club del departamento siga creciendo.

Chiapetta destacó que la asistencia alcanza a “casi 400 clubes de toda la provincia” y remarcó que Boca La Escandinava accede al beneficio “por estar ordenado y cumplir con todos los requisitos”. Además, señaló la importancia de acompañar especialmente a los clubes del interior: “sabemos lo que cuesta sostener estas instituciones y queremos seguir respaldándolas”, aseguró.

El presidente del club, Silvio Sabio, valoró el aporte y expresó que permitirá finalizar obras fundamentales: “con este subsidio vamos a poder terminar los vestuarios y los baños. Para nosotros sería un sueño volver a jugar en nuestra cancha después de 30 años”, afirmó.

El dirigente también explicó que el club cuenta con primera división, fútbol femenino y quinta división, y que mejorar la infraestructura será clave para sumar más chicos: “teniendo las instalaciones, será más fácil que los niños y vecinos se acerquen”, señaló.

Desde la Provincia se reiteró que el programa continuará vigente y se proyecta un incremento presupuestario para 2026, manteniendo el acompañamiento a todos los clubes del departamento.

Por último, Chiapetta destacó el trabajo conjunto con el Municipio de General Alvear, lo que “permite optimizar recursos y llegar a los clubes que más lo necesitan”.