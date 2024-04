El Gobernador Cornejo anticipó inicio de la etapa 3 en el Hospital "Enfermeros Argentinos"

General

6 de Abril - Alfredo Cornejo fue el tercer orador ene l acto y además de destacar el trabajo realizado anticipó que ya comenzaran con los trabajos en la etapa 3 de la obra.

“Hemos ido agregando servicios, desde el hospital de cabecera, pero no nos hemos quedado ahí con el Schestakow, sino que hemos avanzado con centros de salud, en microhospitales, como el de Bowen.

Cornejo prosiguió explicando que “en 2017, nos pidieron esta obra, se elaboró un proyecto que nos comprometimos hacer en etapas. Hoy estamos inaugurando la segunda etapa, pero inmediatamente estamos comenzando con la tercera”. Agregó que “en Mendoza no se ha parado la obra pública. Esta inauguración prueba concretamente que no se ha parado. Venimos a ratificar ese compromiso”.

“Pero necesitamos muchas más cosas que agregar ladrillos y equipamiento -continuó el Gobernador-. Nos estamos ocupando del recurso humano para mejorar los servicios que hoy resultan insuficientes, en un contexto en el que cada vez más gente recurre al Estado.

“Estamos implementando una reforma de salud que incluye la sanción de 26 leyes que están siendo aprobadas, por mayoría, en la Legislatura. Algunas contemplan que podamos cobrarles a las obras sociales y al PAMI, los servicios que prestamos en lugares como este. Me comprometo ante el recurso humano aquí presente: todo lo que cobremos se va a volcar en mejoras en la remuneración del propio personal de Salud”.

“Y, en esa línea, esas reformas se ocupan de los problemas del personal de la salud. Mendoza tiene una tasa de médicos superior a otras provincias: 1,5 médicos por servicio. Es obvio que en algunos lugares no tenemos médicos todos los días. ¿Cuál es la solución, si tenemos médicos? Tenemos que tener incentivos para que quieran quedarse en el servicio, pero también necesitamos especialidades, las que más demanda la sociedad. Necesitamos radiólogos disponibles, médicos disponibles, y las reformas permitirán generar un círculo virtuoso”, agregó el mandatario.

Para finalizar, Cornejo planteó: “Esta obra me permite hablarle a los mendocinos con hechos. La Provincia cuenta con ladrillos y tecnología que en muchos aspectos supera al sector privado. Eso demuestra una buena administración. Queremos recursos cada vez más calificados y más incentivados. Queremos que estén bien remunerados. Hacia ese camino vamos”.