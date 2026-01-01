Robaron tres garrafas en una vivienda

Alvear

4 de Noviembre - Un hombre de 59 años sorprendió a tres sujetos que escapaban de su propiedad con distintos elementos.

Los delincuentes huyeron en dos bicicletas y lograron escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 23:50 en una vivienda ubicada sobre calle Liniers al 100, de Ciudad.

Según la información policial, el propietario regresó a su domicilio y observó inicialmente a dos hombres que saltaban el tapial. Al intentar interceptarlos, advirtió que eran tres individuos, quienes escapaban en dos bicicletas llevando distintos elementos.

El hombre inició una persecución por calle España, pero perdió de vista a los sospechosos. Al regresar a su vivienda constató que le habían sustraído tres garrafas de 10 kilos que estaban en un pasillo lateral del inmueble