El mountain bike cerró su campeonato con más de 250 corredores en el circuito del Atuel

Deportes

4 de Octubre - Más de 250 corredores participaron este domingo de la cuarta y última fecha del campeonato alvearense de mountain bike, disputada en el circuito Desafío del Atuel, a la vera del río, en General Alvear.

Más de 250 corredores participaron este domingo de la cuarta y última fecha del campeonato alvearense de mountain bike, disputada en el circuito Desafío del Atuel, a la vera del río, en General Alvear.

La competencia reunió a deportistas de distintos puntos de la provincia y del país, entre ellos corredores con trayectoria nacional e internacional. En la clasificación general masculina, el primer lugar fue para Fernando Contreras, recientemente campeón sudamericano en los Juegos Sudamericanos. Diego Caparroz y Federico Mallo completaron el podio.

En la general femenina, el triunfo fue para Inés Gutiérrez, campeona argentina de cross country olímpico (XCO). El segundo lugar correspondió a Valentina Santo Martino y el tercero a Martina Gómez.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la convocatoria alcanzada durante el campeonato y el crecimiento registrado en la última fecha.

“Por lo general, los campeonatos decaen en cantidad de corredores hacia las últimas fechas, pero nosotros cerramos con un aumento. Más de 250 corredores participaron del circuito a la vera del río Atuel y tuvimos un muy buen nivel competitivo”, señaló.

El recorrido contó con asistencia mecánica, dos puestos de hidratación ubicados estratégicamente, personal de Defensa Civil y una ambulancia del Hospital Enfermeros Argentinos para acompañar el desarrollo de la jornada.

Gómez también resaltó las devoluciones de los participantes, especialmente de quienes llegaron desde San Rafael. “Todos quedaron conformes con la competencia y se pudieron cubrir los servicios previstos”, indicó.

El fin de semana había comenzado el sábado con un festival infantil que reunió a unos 50 niños, quienes participaron de las actividades y posteriormente recibieron sus reconocimientos.

Desde la organización agradecieron a los sponsors que acompañaron con sus aportes el desarrollo de la competencia y del campeonato.