REGIONAL: El "Lobo" ganó y cerró primero e invicto la Zona

Friday, 2 De October De 2026
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El conjunto alvearense se impuso a su par Sanrafaelino 2-0 por la fecha 6 de la Zona 1. Fue un encuentro entretenido donde el arquero Mariano Rodríguez, de Pacífico fue una de las figuras, sin embargo, con tantos de Cristian Estigarribia y Enzo Tejada, los 3 puntos quedaron para el dueño del "Gigante de Cemento", que se quedó con el grupo y que ya piensa en la 3ª fase del torneo. Goudge, por su parte, clasificó a la próxima instancia, pero deberá jugar.
Fuente: Tridente Ofensivo