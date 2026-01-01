REGIONAL: El "Lobo" ganó y cerró primero e invicto la Zona

Deportes

2 de Octubre - Pacífico se impuso 2-0 a Goudge y arrazó en la Zona 1 del torneo Regional de fútbol.

El conjunto alvearense se impuso a su par Sanrafaelino 2-0 por la fecha 6 de la Zona 1. Fue un encuentro entretenido donde el arquero Mariano Rodríguez, de Pacífico fue una de las figuras, sin embargo, con tantos de Cristian Estigarribia y Enzo Tejada, los 3 puntos quedaron para el dueño del "Gigante de Cemento", que se quedó con el grupo y que ya piensa en la 3ª fase del torneo. Goudge, por su parte, clasificó a la próxima instancia, pero deberá jugar.

Fuente: Tridente Ofensivo