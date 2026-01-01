REGIONAL: Pacífico recibirá a Goudge, con público

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30 de Septiembre - El encuentro se jugará este jueves en cancha del "Lobo".

Después del insólito pedido de 45 efectivos policiales para el partido por la última fecha de la Zona 1, el Ministerio de Seguridad de la provincia llegó a un consenso con el SC Pacífico y habrá público.

"Se decidió hacer un esfuerzo para permitir la presencia de los hinchas, que buscan celebrar la clasificación del equipo de manera directa a la tercera ronda" le dijeron desde la institución a Tridente Ofensivo, en relación al partido entre el "Lobo" y el "Celeste", que se jugará este Jueves 1/10 a las 21.00 horas en el "Gigante de Cemento".

Fuente: Tridente Ofensivo