REGIONAL: Pacífico recibirá a Goudge, con público

Thursday, 1 De October De 2026
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Después del insólito pedido de 45 efectivos policiales para el partido por la última fecha de la Zona 1, el Ministerio de Seguridad de la provincia llegó a un consenso con el SC Pacífico y habrá público.
"Se decidió hacer un esfuerzo para permitir la presencia de los hinchas, que buscan celebrar la clasificación del equipo de manera directa a la tercera ronda" le dijeron desde la institución a Tridente Ofensivo, en relación al partido entre el "Lobo" y el "Celeste", que se jugará este Jueves 1/10 a las 21.00 horas en el "Gigante de Cemento".
Fuente: Tridente Ofensivo