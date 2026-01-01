AJEDREZ: "Juani" Ruíz, subió nuevamente al Podio de la Copa Latinoamericana en Córdoba

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28 de Septiembre - El Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, logró un muy buena performance en La Falda, Córdoba, quedando sólo por detrás del GM Leandro Krysa y el MI Marcelo Tempone.

El Gran Maestro Leandro Krysa se consagró campeón invicto del torneo IRT Rápido "V Gran Abierto Latino" 2026, con 6,5 puntos sobre 7 posibles. El segundo puesto fue para el reconocido Maestro Internacional Marcelo Tempone, con 6 puntos y el Maestro Nacional Juan Ruiz, completó el podio, con 5,5 puntos. El alvearense, se había quedado con el Oro en las últimas dos ediciones del Abierto.

De esta manera, el ex Campeón departamental y múltiple Campeón Provincial Juvenil, continúa su gran año, con importantes logros.