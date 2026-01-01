Escuelas de la UNCUYO:  suspensión de clases presenciales  para el turno tarde por viento Zonda 

Alvear

2 de Octubre - La medida tiene alcance para las actividades académicas y administrativas presenciales del turno tarde, ante la presencia de Zonda en el llano.

Autoridades de la UNCuyo comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del día viernes 2 de octubre en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de Alvear.