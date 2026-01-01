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Friday, 2 De October De 2026

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Este domingo, se llevará a cabo el encuentro de danzas “Sembrando Tradiciones”

2 de Octubre - Miguel Bustamante, de la Academia Amanecer Cuyano, brindó detalles sobre el encuentro de danzas “Sembrando Tradiciones”, una propuesta que busca poner en valor nuestras expresiones culturales y mantener vivas las tradiciones a través de la danza.

El encuentro se realizará el domingo 4 de octubre, a las 18 horas, en el Cine Teatro Antonio Lafalla, y contará con la participación de bailarines y academias invitadas.

por A. R