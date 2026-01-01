|►
|
|Escuchar:
FM Pehuenche
|
Alvear
Este domingo, se llevará a cabo el encuentro de danzas “Sembrando Tradiciones”
2 de Octubre - Miguel Bustamante, de la Academia Amanecer Cuyano, brindó detalles sobre el encuentro de danzas “Sembrando Tradiciones”, una propuesta que busca poner en valor nuestras expresiones culturales y mantener vivas las tradiciones a través de la danza.
El encuentro se realizará el domingo 4 de octubre, a las 18 horas, en el Cine Teatro Antonio Lafalla, y contará con la participación de bailarines y academias invitadas.