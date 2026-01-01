Alvear

Este domingo, se llevará a cabo el encuentro de danzas “Sembrando Tradiciones”

2 de Octubre - Miguel Bustamante, de la Academia Amanecer Cuyano, brindó detalles sobre el encuentro de danzas “Sembrando Tradiciones”, una propuesta que busca poner en valor nuestras expresiones culturales y mantener vivas las tradiciones a través de la danza.