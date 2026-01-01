Presentaron en Alvear nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo

Alvear

1 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear, llevó adelante una jornada de presentación de herramientas de financiamiento junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinada a productores, comerciantes, emprendedores y referentes de distintos sectores productivos del departamento. La actividad se realizó en Casa Salonia y permitió acercar información sobre créditos orientados a la incorporación de tecnología, mejora de infraestructura y fortalecimiento de proyectos de inversión.

La Municipalidad de General Alvear, llevó adelante una jornada de presentación de herramientas de financiamiento junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinada a productores, comerciantes, emprendedores y referentes de distintos sectores productivos del departamento. La actividad se realizó en Casa Salonia y permitió acercar información sobre créditos orientados a la incorporación de tecnología, mejora de infraestructura y fortalecimiento de proyectos de inversión.

Durante el encuentro se dieron a conocer líneas vinculadas a eficiencia hídrica, eficiencia energética, colocación de malla antigranizo, adquisición de maquinaria y propuestas específicas para emprendimientos liderados por mujeres. Además, los asistentes pudieron despejar dudas sobre requisitos, documentación y condiciones de acceso a cada herramienta.

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, destacó la participación registrada y el interés demostrado por los presentes. “Fue una convocatoria abierta para todos los sectores y tuvo muy buena recepción. La gente se acercó para consultar sobre las líneas disponibles y conocer cómo acceder a estos financiamientos”, expresó.

Por su parte, Gabriela Salvi, integrante de la Unidad de Enlace Provincial del CFI, explicó que la propuesta buscó difundir programas que promueven el desarrollo sostenible y la inversión productiva. “Nos enfocamos en líneas que generan triple impacto, eficiencia hídrica, eficiencia energética y la nueva herramienta para malla antigranizo destinada a productores”, señaló.

Una de las alternativas con mayor interés fue la destinada a la colocación de malla antigranizo, que incluye asistencia técnica y condiciones especiales de financiamiento.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Municipio, el Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones para acercar oportunidades concretas al sector productivo local, acompañando a quienes buscan invertir, mejorar sus procesos y fortalecer su actividad económica.

Los interesados pueden obtener más detalles a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en Intendente Morales, comunicarse al 2616 33-0114 o ingresar al sitio oficial del CFI: https://www.cfi.org.arâ , donde se encuentran disponibles las distintas líneas de financiamiento y los requisitos para acceder a ellas.