Referentes barriales reciben herramientas para actuar ante situaciones de violencia

Alvear

29 de Septiembre - La Dirección de Familia, a través de las Coordinaciones de Mujer y de Abordaje al Varón, junto a la Dirección de Contingencias, lleva adelante conversatorios con referentes barriales para brindarles información y herramientas que les permitan actuar ante distintas situaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas a la violencia por motivos de género.

La Dirección de Familia, a través de las Coordinaciones de Mujer y de Abordaje al Varón, junto a la Dirección de Contingencias, lleva adelante conversatorios con referentes barriales para brindarles información y herramientas que les permitan actuar ante distintas situaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas a la violencia por motivos de género.

Durante estos encuentros se abordan los recursos disponibles frente a situaciones de urgencia o emergencia, además de aspectos legales y circuitos de derivación. De esta manera, los referentes conocen qué hacer ante cada situación, a dónde recurrir y cómo facilitar el acceso de los vecinos a las áreas municipales correspondientes.

El ciclo también permite fortalecer la comunicación entre los barrios y las distintas áreas municipales, generando canales más directos y favoreciendo una intervención organizada ante las necesidades que se presentan en cada comunidad.