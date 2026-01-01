AJEDREZ: 3 Equipos alvearenses en el Torneo Cuyano de Escuelas técnicas

Deportes

23 de Septiembre - La Escuela Barraquero, la Agricultura y la Enore de Monte, participaron del clasificatorio al Nacional de Escuelas Técnicas de la INET, con buenos resultados.

El Campeonato de Ajedrez para la Educación Técnico Profesional (CAETP 2026), iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), continúa avanzando con sus instancias regionales. En esta oportunidad, se disputó el Regional Cuyo, que reunió a instituciones de Educación Técnico Profesional de las provincias que integran la región.

Se disputó sobre la plataforma lichess.org, y otorgaba dos plazas a la final Nacional de Escuelas Secundarias, que se disputará en el mes de Noviembre en Buenos Aires.

Representaron a General Alvear, la Escuela 4-113 Jorge Barraquero, que finalizó en un muy meritorio 3º puesto. Sumaron para el equipo Juan Sebastián Lieby, Ana Victoria Lieby, Ángel Kapluk y Román Burín, y también fueron parte Santiago Agüero y Franco Cerda).

Para el conjunto de la Escuela de Agricultura, que logró un interesante 4º puesto, aportaron Carla Paglione, Juan Ignacio Martínez Iriarte, Benjamín Navarrete y Julián Aguirre, y también participaron Leandro Quintana, Joaquín Quiroga, Lucas Ortega Tobio y Santino Lucero.

La Escuela Enore De Monte, de Bowen, tuvo su primera participación en instancias de este nivel, consiguiendo un muy meritorio 9º lugar. Integraron el plantel, Juan Galaguza, Alejandro Agüero, Teo Galaguza y Jaime Sánchez.

Principales Posiciones – INET 2026 – Regional Cuyano:1º

1º Esc. Ingeniero Agustín Mercau” (Villa Mercedes San Luis) 22,5 Pts

2º Esc. Ing. Rogelio Boero” (San Juan - San Juan) 20,5 Pts

3º Esc. Jorge Barraquero (Gral. Alvear - Mendoza) 19 Pts

4º Esc. Agricultura (Gral. Alvear - Mendoza) 19 Pts

5º Esc. Gobernador Elias Adre (Concarán – San Lus) 15,5 Pts

6º Colegio Pre Universitario Gral. San Martín (La Rioja) 15,5 Pts

7º Esc. Técnica Universidad de Mendoza (Godoy Cruz – Mendoza) 15 Pts

8º Esc. Técnica N° 25 (Nueva Galia – San Luis) 13,5

9º Esc. 4-105 Enore De Monte (Bowen - Mendoza) 13 Pts

10º Esc. Técnica Nº2 San Jose Obrero (Cortaderas – San Luis) 12 Pts