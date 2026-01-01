El Desafío del Atuel ya tiene circuito para la gran definición del MTB

Tuesday, 22 De September De 2026
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El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó que se trata de un recorrido más extenso que los utilizados en otras fechas del certamen. “Es un circuito muy bonito y pintoresco, que recorre lugares emblemáticos de General Alvear y permite disfrutar de la práctica deportiva en un entorno natural muy atractivo”, señaló.
Además, explicó que la prueba tendrá una relevancia especial, ya que será evaluada por representantes de la Federación Argentina de Ciclismo como parte de una postulación para que la fecha pueda formar parte del Campeonato Argentino de Rally en 2027. La competencia contará con la presencia de destacados exponentes del ciclismo nacional e internacional, lo que refuerza la jerarquía de un evento que continúa creciendo y posicionando a General Alvear en el calendario deportivo.