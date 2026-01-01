El Desafío del Atuel ya tiene circuito para la gran definición del MTB

Deportes

21 de Septiembre - La Dirección de Deportes presentó el recorrido de El Desafío del Atuel, competencia que marcará el cierre del Campeonato Alvearense de MTB y que se disputará el próximo 4 de octubre. La actividad incluyó el reconocimiento oficial de un trazado de 17,8 kilómetros que une distintos puntos característicos del departamento y se desarrolla en gran parte junto al río Atuel.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó que se trata de un recorrido más extenso que los utilizados en otras fechas del certamen. “Es un circuito muy bonito y pintoresco, que recorre lugares emblemáticos de General Alvear y permite disfrutar de la práctica deportiva en un entorno natural muy atractivo”, señaló.

Además, explicó que la prueba tendrá una relevancia especial, ya que será evaluada por representantes de la Federación Argentina de Ciclismo como parte de una postulación para que la fecha pueda formar parte del Campeonato Argentino de Rally en 2027. La competencia contará con la presencia de destacados exponentes del ciclismo nacional e internacional, lo que refuerza la jerarquía de un evento que continúa creciendo y posicionando a General Alvear en el calendario deportivo.