AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón invicto del

Monday, 21 De September De 2026
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En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez, se llevó a cabo el torneo Blitz (3 minutos por jugador con un incremento de 2 segundos por jugada), que reunió jugadores de todas las categorías.
Campeón invicto resultó el Maestro Nacional y Sub Campeón departamental, Camilo Lieby, con 5 victorias en 5 juegos.
En segundo lugar finalizó el múltiple Campeón Provincial juvenil, Juan Sebastián Lieby, con cuatro victorias y sólo una derrota, a manos del Campeón.
Al último escalón del Podio, lo ocupó el ex Campeón Provincial Juvenil, Cristian Orozco.
Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Septiembre”:
1º Camilo Lieby 5 Pts
2º Juan Sebastián Lieby 4 Pts
3º Cristian Orozco 3 Pts
4º Sebastián Lieby 3 Pts
5º Santiago Pérez 3 Pts
6º León Pimentel 3 Pts