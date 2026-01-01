Ingresar

Monday, 21 De September De 2026

Escuchar:
FM Pehuenche
Deportes

AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón invicto del

20 de Septiembre - El Maestro Nacional se coronó Campeón invicto, seguido de cerca por “Juanse” Lieby y Cristian Orozco, que completaron el Podio.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez, se llevó a cabo el torneo Blitz (3 minutos por jugador con un incremento de 2 segundos por jugada), que reunió jugadores de todas las categorías.

Campeón invicto resultó el Maestro Nacional y Sub Campeón departamental, Camilo Lieby, con 5 victorias en 5 juegos.

En segundo lugar finalizó el múltiple Campeón Provincial juvenil, Juan Sebastián Lieby, con cuatro victorias y sólo una derrota, a manos del Campeón.

Al último escalón del Podio, lo ocupó el ex Campeón Provincial Juvenil, Cristian Orozco.

Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Septiembre”:

Camilo Lieby 5 Pts

Juan Sebastián Lieby 4 Pts

Cristian Orozco 3 Pts

Sebastián Lieby 3 Pts

Santiago Pérez 3 Pts

León Pimentel 3 Pts

por A. R