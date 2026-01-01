AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón invicto del

Deportes

20 de Septiembre - El Maestro Nacional se coronó Campeón invicto, seguido de cerca por “Juanse” Lieby y Cristian Orozco, que completaron el Podio.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez, se llevó a cabo el torneo Blitz (3 minutos por jugador con un incremento de 2 segundos por jugada), que reunió jugadores de todas las categorías.

Campeón invicto resultó el Maestro Nacional y Sub Campeón departamental, Camilo Lieby, con 5 victorias en 5 juegos.

En segundo lugar finalizó el múltiple Campeón Provincial juvenil, Juan Sebastián Lieby, con cuatro victorias y sólo una derrota, a manos del Campeón.

Al último escalón del Podio, lo ocupó el ex Campeón Provincial Juvenil, Cristian Orozco.

Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Septiembre”:

1º Camilo Lieby 5 Pts

2º Juan Sebastián Lieby 4 Pts

3º Cristian Orozco 3 Pts

4º Sebastián Lieby 3 Pts

5º Santiago Pérez 3 Pts

6º León Pimentel 3 Pts